Com gols de Thiago Silva e Lucas, PSG goleia lanterna no Francês; Nice só empata

O Paris Saint-Germain contou com dia inspirado de seus brasileiros para golear nesta quarta-feira, pela 19.ª rodada do Campeonato Francês. Thiago Silva e Lucas, em um golaço, marcaram e ajudaram o time da capital a atropelar o lanterna Lorient por 5 a 0, em casa, se aproximando da liderança.

O resultado levou o PSG a 39 pontos, ainda na terceira colocação, mas agora a cinco do Nice. O líder da competição foi extremamente pressionado, mas segurou um empate por 0 a 0 diante do Bordeaux, fora de casa. Depois de passar em branco, Balotelli foi expulso nos acréscimos. Melhor para o Monaco, que chegou a 42 pontos, na vice-liderança, com o triunfo por 2 a 1 sobre o Caen, com direito a gol de Falcao García, de pênalti.

Em Paris, o que se viu em campo foi um passeio, que começou com uma obra-prima assinada por Meunier. Aos 24 minutos, o lateral recebeu lançamento pela direita, deu chapéu no marcador e emendou um lindo chute, com pouco ângulo, que encobriu o goleiro. Pouco antes do fim do primeiro tempo, Zargo Touré tentou impedir o gol de Cavani e tocou contra o próprio gol.

No segundo tempo, a vitória se transformou em goleada. Aos quatro minutos, Thiago Silva aproveitou escanteio da esquerda e desviou bonito para marcar. Cavani, em pênalti sofrido por ele próprio, ampliou. Até que aos 24, Lucas também marcou lindo gol, ao receber com liberdade e finalizar por cobertura da entrada da área, e selou o placar.

O Campeonato Francês agora será interrompido para as festas de fim de ano e retorna no meio de janeiro. No sábado, dia 14, o Paris Saint-Germain visita o Rennes. Já no dia seguinte, o Nice recebe o Metz e o Monaco visita o Olympique de Marselha.